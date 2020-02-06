أنباء عن اختطاف أمريكي في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام بأن مواطنا أمريكيا اختطف في أفغانستان على أيدي مسلحين يعتقد أنهم على صلة بحركة "طالبان".
ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الغواص العسكري السابق، مارك فريريخس، (57 عاما) اختطف يوم الجمعة الماضي في ولاية خوست بجنوب شرقي البلاد، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وأوضحت المجلة أن فريريخس يتولى منصب المدير الإداري في شركة لوجيستية دولية متعاقدة مع الحكومة وعدد من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، وسبق أن عمل خلال العقد الأخير كمهندس مدني في عدة نقاط ساخنة، بما في ذلكالعراق والسودان.
ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن اختطاف الرجل، غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون، حسب الصحيفة، أن تنظيم "شبكة حقاني" المرتبط بـ"طالبان" يقف وراء العملية.
وأكدت المجلة أن الجهود جارية بغية الكشف عن مكان وجود الرجل المخطوف، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية نفذت في الأيام الأخيرة سلسلة عمليات على الأرض بغية جمع المعلومات الاستخباراتية من أجل تحرير الرهينة.
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