منظمة الصحة العالمية ترفض تقارير متفائلة بشأن محاربة كورونا

رفضت منظمة الصحة العالمية تقارير متفائلة حول تحقيق طفرة في إنتاج لقاح وعقاقير فعالة ضد فيروس كورونا، الذي اجتاح الصين وانتشر في 25 دولة أخرى.

وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق جاساريفيتش، للصحفيين: "لا توجد علاجات فعالة معروفة ضد فيروس، 2019-nCoV، وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتسجيل في تجربة ذات شواهد لاختبار الفعالية والسلامة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقضى الإعلان هذا، على آمال أولئك الذين ظنوا أن الحل للتصدي للفيروس هو قاب قوسين أو أدنى.

Advertisements

وزعمت وسائل الإعلام الصينية، يوم الثلاثاء 4 فبراير، أن الباحثين في جامعة تشجيانغ، على مقربة من شنغهاي، عثروا على عقار فعال للفيروس. وفي وقت لاحق، ذكرت "سكاي نيوز" أن الباحثين حققوا "طفرة كبيرة" في تطوير

لقاح.

وأشعلت هذه الأخبار مواقع التواصل الاجتماعي، كما رفعت أسعار النفط. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عملية تطوير واختبار عقار أو لقاح ضد الفيروس الجديد، قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، وقد تتعرض لانتكاسات.

وإلى الآن، تسبب فيروس "كورونا"، الذي يُعتقد أنه نشأ في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، في إصابة أكثر من 24 ألفا و500 شخص في 26 دولة حول العالم، معظمهم في الصين، وحصد أرواح ما يقرب من 500 شخص.