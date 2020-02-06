السعودية تعلق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين للوقاية من فيروس كورونا

علقت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين تنفيذا للإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعوديةللوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ولفتت مديرية الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.
وكانت الصين أعلنت أن الأرقام التي تم تسجيلها أمس الأربعاء تظهر ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا"، حيث بلغت حالات الوفيات 563 حالة وتم تسجيل 28018 مصابا، فيما غادر 1153 شخص المستشفى.
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