علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصرفات عدد من النواب الديمقراطيين، خلال كلمة والدها الأربعاء في الكونجرس عن حالة الاتحاد.
وقالت إيفانكا في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز"، إن "هذه التصرفات لا تغتفر، لأن حالة الاتحاد كانت فرصة للأمريكيين للاتحاد معا والاحتفال بإنجازات الدولة"، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
وأضافت إيفانكا: "عندما لا نتحد معا كأمة واحدة ولا نحتفل معا بنجاح أمريكا هو أمر لا يغتفر"، في إشارة للمشرعين الديمقراطيين الذين وقفوا ضد خطاب ترامب.
وألقى الرئيس دونالد ترامب خطاب "حالة الاتحاد"، الذي استمرلأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والصحة والاقتصاد.
وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قد قامت أثناء خطاب الرئيس، على الهواء مباشرة، بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد، ووصفها البعض بـ"البطلة والملكة"، وآخرون لاموها. وجاء تصرف بيلوسي هذا المفاجئ ردا على رفض الرئيس ترامب مصافحتها بالرغم من أنها مدت يدها إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا ترامب تدافع عن والدها بعد "تصرفات لا تغتفر" في الكونجرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.