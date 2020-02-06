كوريا الجنوبية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 حالة، من بينها مريض خرج من مستشفى بعد تعافيه.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي، أنه تم التأكد من 4 حالات إضافية للإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك في البلاد إلى 23 شخصاً.

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