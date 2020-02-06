شهيد و5 مصابين برصاص الاحتلال في جنين.. وغارات إسرائيلية على غزة

استشهد شاب فلسطيني (19) عاماً وأصيب خمسة آخرون خلال مواجهات عنيفة اندلعت، فجر اليوم الخميس، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المواجهات اندلعت خلال هدم قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أحمد القمبع في "حي البساتين" بمدينة جنين.

من جهة أخرى.. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عدة غارات على أراض في محيط معبر رفح المدمر جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ صوب أراض مما أحدث دوي انفجارات كبيرة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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