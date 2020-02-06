20 مصاباً بكورونا على متن سفينة في مياه اليابان

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منعت السلطات الصحية في تايوان كل السفن السياحية من الرسو في موانئ الجزيرة اعتبارا من اليوم الخميس، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على متن سفينة تحت الحجر الصحي في اليابان.
وقال مسؤولون إن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع إلى 20 شخصا على متن السفينة “أميرة الألماس” (Diamond Princess) الراسية في ميناء يوكوهاما جنوب طوكيو، بانتظار صدور نتائج اختبارات أكثر من 170 شخصا آخر.
وحالات الإصابة العشر الجديدة تعود لـ4 يابانيين، وأميركيين، وكنديين، وشخص واحد من نيوزيلندا، وواحد آخر من تايوان. وأجريت فحوص لقرابة 300 شخص من أصل 3700 راكب على متن السفينة، وثمة مخاوف من ارتفاع عدد المصابين.
وبدأت الفحوص بعد اكتشاف إصابة رجل في الثمانين من العمر، من هونغ كونغ، كان على متن السفينة الشهر الماضي. وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان، لا توجد أي حالات حرجة بين المصابين، الذين تتجاوز سنهم الخمسين عاما.
وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 كانون الثاني، وفقا لسلطات الهجرة. وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبه عاصمة تايوان.
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