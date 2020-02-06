استشهاد فلسطيني في جنين

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استشهد، اليوم الخميس، شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان، الحكومي في مدينة جنين، إن شابا وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، توفي خلال محاولة إنقاذ حياته.
واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.
وهدم الجيش الإسرائيلي منزل ”القمبع“ للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناؤه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018.
ويتهم ”القمبع“ بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.
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