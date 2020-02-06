بسبب كورونا.. “إيرباص” توقف إنتاجها بالصين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أوقفت شركة “​إيرباص​” لصناعة ​الطائرات​، خط إنتاجها في الصين في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

وأعلنت الشركة الأوروبية، إغلاق المصنع الواقع في مدينة تيانجين شرق العاصمة الصينية ​بكين​، بسبب القيود المفروضة على السفر التي تمثل تحدياً لوجستياً للشركة.

وكانت شركات عالمية أغلبها أميركية قد قررت تعليق عملها في الصين أو تقليص نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وانتقاله إلى مناطق مختلفة من العالم.

Advertisements

فشركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث العملاق غوغل، طلبت من موظفيها في الصين مغادرة البلاد.

أما شركة ستاربكس للقهوة فقد أغلقت ما لا يقل عن 4,300 فرع لها في الصين وهي ثاني أكبر سوق لها في العالم.

واتخذت شركات أخرى قرارات مماثلة إلى حين إشعار آخر، من بينها شركة أيكيا لصناعة الأثاث، وسلسلة المطاعم الجاهزة كي إف سي، وبيتزا هت، وتاكو بيل وماكدونالدز.