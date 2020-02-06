كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن محاولات إيران الفاشلة لإطلاق الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ناشطون إيرانيون، محاولات إيران الفاشلة لإطلاق الأقمار الصناعية حلم النظام الإيراني بالفضاء.

ونشر وزير الاتصالات الإيراني جواد آذري جهرمي، على موقع تويتر، صورة "لأول" بدلة فضاء إيرانية مصحوبة بعبارة "المستقبل المشرق".

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وتساءل ناشطون إيرانيون على تويتر، بتهكم عن مغزى الصورة، حسب ما نقل موقع قناة الحرة، اليوم الأربعاء.

أعلن جهرمي، في 22 يناير الماضي، خطط طهران لإطلاق قمر "ظفر" الصناعي في غضون أيام، بعد محاولات فاشلة سابقة لإطلاق أقمار صناعية.

وسخر مغردون إيرانيون من بدلة الفضاء الإيرانية "العجيبة"، وقال تشسم آبي، "إن الحاج الوزير، اشترى بدلة عيد الهالووين ثمنها 20 دولاراً، وأزال اللوغو عنها، ثم عرضها أمام العامة، لم تعد هناك كرامة لإيران بسبب النظام الإيراني".