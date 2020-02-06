كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة لبنانية تهرب أسلحة تركية إلى ليبيا.. وضابطها يطلب اللجوء لإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية"نوفا"، بأن ضابط سفينة لبنانية هربت أسلحة تركية إلى ليبيا يطلب اللجوء في إيطاليا.

وظهر البحار الشاب في مركز الشرطة البحرية بالميناء وطلب الحماية واللجوء السياسي، مقابل كشف تفاصيل ما يعرفه عن سفينة الشحن التي ترفع العلم اللبناني وتدعى "بانا"، التي نقلت أسلحة غير قانونية بين تركيا وليبيا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية"نوفا".

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وتحقق مديرية مكافحة المافيا في جنوة، وشعبة التحقيقات العامة، والعمليات الخاصة "ديغوس"، في تورط السفينة بالاتجار الدولي في الأسلحة، وأوضح التقرير، حسب الوكالة أن الضابط سلم شريط فيديو يوثق هذه المخالفات في ليبيا، وأطلع ضباط الشرطة الإيطالية على تفاصيل تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وكشف مصادر عسكرية فرنسية حقيقة السفينة التي كانت تُبحر في المتوسط، والتي تولت البحرية الفرنسية تصويرها عندما كانت تُبحر في حماية فرقاطة عسكرية تركية، ما يؤكد فرضية تهريبها للأسلحة، وهو ما تُصر تركيا على تفنيده، حسب الوكالة.