كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين لـ563 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفز عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين القارية، اليوم الخميس، من 73 إلى 563 حالة وفاة، وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة أكثر من 28000 هناك.

وحسب وكالة "رويترز"، خفض المحللون الماليون توقعاتهم للنمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع وكالة التصنيف Moodys التي تشير إلى خطر على مبيعات السيارات والإنتاج.

لكن الأسهم العالمية عززت انتعاشها، مدفوعًة بالإغلاق القياسي في مؤشرات وول ستريت بعد البيانات الاقتصادية المشجعة وإعلان الصين عن خفض التعريفة الجمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، والتي رأى المحللون أنها خطوة لتعزيز الثقة.

أغلق الفيروس المدن والمصانع في الصين وعرقل السفر الجوي العالمي وأدى هذا الأسبوع إلى الفوضى في عالم الرحلات البحرية الفاخرة.

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يواجه نحو 3700 شخص في كرنفال دايموند برينسيس، الذين رُصِّفوا قبالة ميناء ياباني، الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل على متن السفينة، التي لديها 20 حالة إصابة بالفيروس، مع استمرار الاختبار. اليابان لديها الآن 45 حالة فيروس.

قال جاي كورتر، الروائي الأمريكي البالغ من العمر 75 عامًا على متن السفينة، إنه يأمل في أن ترسل الحكومة الأمريكية مواصلات لنقل الأمريكيين.

وأضاف لوكالة "رويترز": "من الأفضل لنا أن نسافر بصحة جيدة وأيضًا إذا مرضنا لتلقي العلاج في المستشفيات الأمريكية".

في هونج كونج، تم الحجر الصحي لسفينة سياحية على متنها 3600 من الركاب وأفراد الطاقم لليوم الثاني في انتظار الاختبار بعد ثلاث حالات إيجابية على متنها.

حظرت تايوان، التي لديها 13 حالة، سفن الرحلات البحرية الدولية من الالتحام.