كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تفرض الحجر الصحي علي سفينة سياحية مع تصاعد إضرابات الطاقم الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت سلطات هونج كونج الحجر الصحي على سفينة سياحية لليوم الثاني، اليوم الخميس، أثناء قيامها بفحص آلاف الركاب وأفراد الطاقم بحثًا عن فيروس كورونا الجديد، ومنعوا أي شخص من النزول لمنع المزيد من انتشار الوباء، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت السلطات إنه أصيب 33 من أفراد طاقم سفينة وورلد دريم بأعراض عدوى الجهاز التنفسي وتم إرسال ثلاثة منهم إلى المستشفى لعزلهم بعد إصابتهم بالحمى.

وقال قسم الصحة بالمدينة في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء إن جميع الحالات الـ 33 التي تم اختبارها كانت سلبية بالنسبة للمرض باستثناء الاختبار المتبقي. ولم يكن من الواضح كم من الوقت سيظل هناك 1800 مسافر وعدد مماثل من الموظفين علي متن السفينة.

رست السفينة السياحية التي تديرها شركة دريم كروزس في هونج كونج بعد رفض دخولها ميناء كاوشيونغ في تايوان يوم الثلاثاء. وعلقت السلطات الآن مواني وصول الرحلات البحرية في هونغ كونغ.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة أول وفاة من الفيروس يوم الثلاثاء. وقد أكدت 21 حالة، مع إحالة العديد من الحالات الأخيرة محليا، حسبما ذكرت السلطات.

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فرضت الحكومة فترة الحجر الصحي الإلزامية لمدة أسبوعين لأي شخص يدخل المركز المالي الآسيوي من البر الرئيسي الصيني.

انضم آلاف العاملين في المجال الطبي إلى أعضاء النقابات المضربين لدعوة الحكومة إلى إغلاق الحدود بالكامل، وهو أمر رفضته حتى الآن الزعيمة كاري لام باعتباره غير مناسب وغير عملي وعنصري.

قالت هيئة مستشفى المدينة اليوم الخميس إن خدمات الطوارئ ستتعرض لضعف شديد بسبب العدد الكبير من الموظفين الغائبين.

شكك اتحاد تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA) في خطط الحكومة لحجر الأشخاص بشكل كافٍ بسبب الأعداد الكبيرة التي ما زالت تدخل هونغ كونغ من البر الرئيسي.

وأعربت هيئة HAEA عن قلقها حول ما إذا كانت هونج كونج لديها القدرة على رعاية هذا العدد الكبير من الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي، "عندما نتعامل بالفعل مع نقص حاد في الموارد واستنفاد الأقنعة الجراحية في مجتمعنا".

