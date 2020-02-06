كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 20 شخصًا بفيروس كوروناعلى متن سفينة سياحية في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون يابانيون، اليوم الخميس، إصابة عشرة أشخاص آخرين كانوا على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي في ميناء ياباني بالفيروس الجديد، مما يرفع عدد الركاب المصابين إلى 20، ولا تزال نتائج الاختبارات على أكثر من 170 شخصًا قيد الانتظار، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

يواجه حوالي 3700 شخص الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل على متن سفينة دايموند برينسيز Diamond Princess في يوكوهاما، جنوب طوكيو، بعد التأكد من إصابة 10 أشخاص بالفيروس في البداية، ونقلهم إلى المنشآت الطبية.

يبلغ الآن إجمالي عدد مرضى الفيروس في اليابان 45 شخص. لا تزال نتائج الاختبارات على حوالي 171 شخصًا من السفينة السياحية معلقة. ومن بين الحالات العشر الجديدة أربع يابانيين وأمريكيين وكنديان وشخص واحد من نيوزيلندا وواحد من تايوان.

تم اكتشاف وباء فيروس كورونا العالمي في دايموند برينسيس بعد إصابة رجل في هونغ كونغ يبلغ من العمر 80 عامًا بالفيروس عقب وصوله أواخر الشهر الماضي. وصلت السفينة إلى يوكوهاما يوم الاثنين بعد رحلة دامت 14 يومًا.