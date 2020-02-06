كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تحطم طائرة تركية في مطار إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، أمس الأربعاء، تحطم طائرة يستقلها أكثر من 180 شخصًا، بعد خروجها عن المدرج واندلاع النيران فيها عند هبوطها في إسطنبول.

وأسفر حادث تحطم الطائرة التركية، في اسطنبول عن 3 قتلى و179 جريحاً، في أحدث حصيلة أوردتها.

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وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، أن طائرة شركة بيغاسوس التركية الخاصة، انشطرت إلى 3 أجزاء، واندلعت فيها النار بعد خروجها عن المدرج في مطار صبيحة الدولي، على الضفة الآسيوية من إسطنبول.

وكانت طائرة البوينغ 737 تقل 177 راكباً إضافةً إلى 6 من أفراد الطاقم، في رحلة بين إزمير وإسطنبول، ويُرجح أن سبب الحادث كان غزارة الأمطار على إسطنبول.