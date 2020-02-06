كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا تطالب إيران بإجراء تحقيق شامل وشفاف في تحطم الطائرة الأكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، أنه طالب نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بفتح التحقيق في أسباب إسقاط الطائرة المنكوبة في طهران.

وطالب فيليب شامبين، إيران بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي اعترفت إيران بإسقاطها في الشهر الماضي إلى فرنسا، وإجراء تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف في سبب التحطم.

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ويذكر أن 57 مواطنًا كنديًا و29 مقيمًا في كندا، كانوا من بين الضحايا الـ 176.

وكانت السلطات الإيرانية، قد اعترفت بإسقاط الطائرة بوينج 737 بالخطأ، وكان على متنها 176 شخصاً في 8 يناير الماضي.