شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. قوات المقاومة تحبط هجوما حوثيا في الزاهر والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020 أفشلت قوات المقاومة مسنودة بالعمالقة هجوماً نفذته ميليشيات الحوثي، مساء الأربعاء 5 فبراير 2020م، على مواقعها في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).

وقالت مصادر ميدانية إن مجاميع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات العمالقة صدت هجوماً لعناصر حوثية على مواقعها في منطقتي الحبج والجردي بجبهة الزاهر. Advertisements وأشارت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين عقب الهجوم الفاشل الذي انتهى بفرار العناصر المهاجمة. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي وبقذائف الهاونات والدبابات على القرى ومناطق السكنية في الزاهر.

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