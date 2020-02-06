إسرائيل: غالبية جرحى عملية الدهس بالقدس من الجنود

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أغلبية جرحى عملية الدهس التي وقعت، فجر الخميس، بمدينة القدس المحتلة، جنود.

وقال مسؤولون عسكريون وطبيون إسرائيليون إن سيارة صدمت 12 جنديا إسرائيليا وشخصين آخرين في القدس في وقت مبكر من صباح اليوم قبل أن يلوذ قائدها بالفرار في حادث تشتبه الشرطة بأنه هجوم فلسطيني.

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ووقع حادث الدهس في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية في القدس الشرقية، حيث يوجد مسرح ومطاعم وحانات تعمل لوقت متأخر من الليل بهذا الشارع.

وأوضحت متحدثة عسكرية أن الجنود كانوا يتجولون في المدينة، حيث جاؤوا لتأدية اليمين بعد حصولهم على التدريبات الأساسية.

من جهتها، ذكرت خدمة الإسعاف أن أحد المصابين نُقل إلى المستشفى بعد جروح بالغة، كما أصيب آخر بجراح متوسطة، وكلاهما يبلغ من العمر 20 عاما.

وأكد متحدث باسم الشرطة إجراء تحقيق في الحادث باعتباره "هجوما إرهابيا"، حيث لا يزال منفذ العملية طليقا.