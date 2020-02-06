الرئيس الأمريكي تعليقا على تبرئته: إلى الأبد معكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو، الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عقب تبرئته في مجلس الشيوخ من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس في جلسة تاريخية.



ويبدو مقطع الفيديو الذي نشره ترامب كإشارة لاحتفائه بمواصلة مهامه في البيت البيض، وفشل الديمقراطيين في عزله، مظهرا استعداده للتفوق في الانتخابات المقبلة وما يليها من انتخابات، وفي نهاية الفيديو تظهر لافتة أمامه دوّن عليها "إلى الأبد".

ويشير الفيديو إلى إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

والأربعاء، خرج ترامب منتصرا في معركة "عزله" بعد تصويت مجلس الشيوخ، على رفض التهمتين الموجهتين له.

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وبرأ مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي من التهمتين الموجهتين إليه من جانب مجلس النواب، وهما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى "استغلال السلطة"، صوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب، وفيما يخص التهمة الثانية "عرقلة عمل الكونجرس"، صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.

نتيجة دفعت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل لأن يصف تبرئة ترامب في قضية عزله بـ"هزيمة سياسية" للحزب الديمقراطي.

في المقابل، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن ترامب يبقى "تهديدا للديمقراطية الأمريكية"، منتقدةً تبرئته من جانب مجلس الشيوخ.

وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

وشكلت هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.