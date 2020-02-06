"تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فوق سماء دمشق.. "اطلقت من فوق هضبة "الجولان المحتلة"

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية في ساعة مبكرة اليوم الخميس أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية فوق العاصمة دمشق.

وقالت قناة «الإخبارية» السورية إن الهجوم تم شنه من فوق هضبة الجولان وعبر المجال الجوي اللبناني، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية «تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها». حسبما نشر موقع "المصري اليوم". ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه رصد «سقوط عدد كبير من الصواريخ في محيط دمشق بما في ذلك مدينة الكسوة

قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية بريف دمشق.

وأكدت مصادر لسكاي نيوز عربية أن انفجارات عنيفة سمعت في عموم دمشق وريفها تزامناً مع إطلاق مضادات أرضية من ثكنات الجيش السوري أعقبها تصاعد كثيف للدخان من جبل قاسيون.

واستهدفت الغارات بحسب المصادر اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق، واللواء 75 في محيط قرية المقيلبية غرب دمشق، ومطار المزة العسكري.

Advertisements

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن استهداف ثلاثة مواقع على الأقل لقوات النظام والقوات الإيرانية في محيط دمشق وغربها، ما تسبب باندلاع نيران في أحد المواقع.

وأوردت وكالة الأنباء "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق" تمّ "من فوق الجولان السوري المحتل"، مشيرةً إلى إسقاط "عدد من الأهداف المعادية".

وذكرت أنه "تم إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".

وسمع دوي انفجارات عدة تردّد صداها في أنحاء عدّة في دمشق بدءاً من الساعة الواحدة والربع (23,15 ت غ) بعد منتصف الليل. وبثّ التلفزيون السوري الرسمي مشاهد حيّة أظهرت ومضات ضوئية ناجمة عن الانفجارات. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

واستهدف القصف الإسرائيلي وفق الإعلام الرسمي منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد قرب دمشق وجنوب إزرع في محافظة درعا الجنوبية.