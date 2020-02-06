جمالي: "ابن طرابلس بروح وبيجي مطرح ما بدو وساعة يلي بدو"

رأت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ انه "اذا البعض بيستعملو الطائفية والمناطقية وفرّق تسد ليعملو نواب لازم نبقى واعيين ونتمتع بأعلى درجات ضبط النفس بوجّن واكيد ابن ​طرابلس​ بروح وبيجي مطرح ما بدو وساعة يلي بدو بلا اذن من حدا وغصبا عن كل يلي ما بدو هالشعب يكون واحد موحّد، وخلونا سوا نحافظ علبنان الاعتدال والعيش المشترك".

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