عبدالله: ما لفتني في البيان الوزاري غياب مصير الناجحين في مجلس الخدمة المدنية

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "ما لفتني في ​البيان الوزاري​ غياب: مصير الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، مصير خفراء دورة ​الجمارك​ ضحية التجاذبات، مصير تثبيت متطوعي ​الدفاع المدني​، مصير دورة ​قوى الأمن الداخلي​ الشهيرة، مصير دورة ​كتاب العدل​، مصير ملف التفرغ في ​الجامعة اللبنانية​. و للبحث تتمة". إضغط للمزيد

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