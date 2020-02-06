مصدر ل"سانا": التصعيد الإسرائيلي لن ينقذ التنظيمات المنهارة بحلب وإدلب

أفادت مصادر في ​الجيش السوري​ لوكالة "سانا"، بأن "​القيادة​ العامة للجيش السوري و​القوات المسلحة​ تؤكد أن التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنهار في إدلب وحلب تحت ضربات الجيش العربي السوري"

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