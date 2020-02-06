لافروف: كوبا وروسيا تناقشان التعاون تحت ظروف العقوبات الأميركية

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، في اجتماع مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز، أن التنسيق مع كوبا بشأن التعاون في مجال ​الاقتصاد​ وقطاع ​الوقود​ و​الطاقة​ تحت ظروف العقوبات الأميركية سيكون أحد المواضيع الرئيسية للجنة الحكومية الدولية في ​موسكو​.

ولفت لافروف إلى انه "نحن ملتزمون تمامًا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رؤسائنا في تشرين الأول من العام الماضي، التي تتعلق وقبل كل شيء بتحسين آليات التعاون الاقتصادي، لا سيما تحت ظروف العقوبات غير الشرعية التي تواصل ​الولايات المتحدة​ تكثيفها. وسيتم النظر في جميع هذه القضايا بشكل كبير خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو، وخاصة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الاتفاق عليها للتنفيذ العملي لبرامج التعاون في قطاع الوقود والطاقة".