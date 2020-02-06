أفادت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" إلى أن عدد ​ضحايا​ ​فيروس كورونا​ الذي كان بالأمس أقل من 500 قتيل، بلغ اليوم 563 قتيلاً في كل دول ​العالم​، وإصابة أكثر من 28000 شخص، غالبيتهم العظمى في ​الصين​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الصحافة الفرنسية: إرتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 563 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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