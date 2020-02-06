بومبيو يبدأ جولة تشمل 6 دول منها السعودية وسلطنة عمان الشهر الحالي

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس أن "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ سيبدأ جولة تشمل ​ألمانيا​ و​السنغال​ وأنجولا و​إثيوبيا​ والمملكة العربية ​السعودية​ و​سلطنة عمان​ في الفترة من 13 إلى 22 شباط الحالي"، مبينة أن "بومبيو يترأس في ​ميونيخ​ بألمانيا الوفد الأميركي ب​مؤتمر​ ميونيخ ​الأمن​ي، كما سيلقي كلمة بالمؤتمر ويلتقي بنظرائه والقادة الرئيسيين لمناقشة الأولويات الأمنية".

وأوضحت أنه "في ​داكار​ بالسنغال سيلتقي بالرئيس السنغالي ​ماكي سال​ ووزير الخارجية أمادو با لمناقشة كيفية تعميق الشراكة الأمنية والاقتصادية القوية بالفعل مع ​الولايات المتحدة​، وفي لواندا بأنجولا سيلتقي بالرئيس الأنغولي جواو لورنسو ووزير الخارجية مانويل أوجستو لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود ​أنغولا​ في ​مكافحة الفساد​ وإرساء الديمقراطية، كما سيلتقي بمجتمع الأعمال لمناقشة مكافحة الفساد وتنمية فرص التجارة والاستثمارات الثنائية. وفي في العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​ سيجتمع برئيس الوزراء ​أبي أحمد​ والرئيس سهل ورود زودي لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي التاريخية لإثيوبيا، كما يلتقي برئيس مفوضية ​الاتحاد الأفريقي​ موسى فكي محمدات".

ولفتت الى أن "بومبيو سيتجه بعد ذلك إلى منطقة ​الشرق الأوسط​، حيث سيتوقف في العاصمة السعودية ​الرياض​ في الفترة من 19 إلى 21 الحالي لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية مع ​القيادة​ السعودية، ثم يسافر بعد ذلك إلى سلطنة عمان لتقديم تعازيه في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد، ويلتقي مع السلطان هيثم بن طارق للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة الثابتة مع عُمان".