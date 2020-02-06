رئيس التعبئة الإيراني: اميركا لم تنتصر في اي ساحة امام ایران

أكد رئيس هيئة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا ​سليماني​ أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ لم تنتصر في اي ساحة امام ​ايران​ خلال الاعوام الـ 41 الماضية".

وخلال اجتماعه مساء مع مسؤولي التعبئة في مدينة كاشان التابعة لمحافظة ​اصفهان​ وسط ايران، أشار العميد سليماني أن ​اميركا​ تمتلك 50 بالمائة من القدرات العسكرية في العالم بحيث تعد القوة العسكرية الاكبر في تاريخ البشرية، الا ان هذه القدرات العسكرية الكبيرة، تفتقد الفاعلية امام القوة الناعمة لمدرسة الاسلام الاصيل لان الامام الخميني غيّر مفهوم القدرة في العالم".

واعتبر سليماني أن اميركا "تسعى لتنفيذ عمليات حرب نفسية واسعة ومعقدة عبر ​وسائل الاعلام​ والقنوات الفضائية والاجواء الافتراضية لاظهار هزائمها وكانها انتصارات والايحاء بان نجاحات ​إيران​ هي اخفاقات، لزرع الشكوك في قلوب الشباب وخلق الهوة بينهم وبين الدولة، عبر بث الياس في نفوسهم ، لذا يتوجب علينا جميعا في هذه الظروف العمل لاحباط مخططات العدو".

ووصف تصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ حول ​صفقة القرن​ بانها مؤلمة مشيراً إلى ان "​العالم الاسلامي​ يقف امام ترامب والصهاينة ومثلما صرح قائد ​الثورة​ فان صفقة القرن ستفشل".