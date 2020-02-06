سلطان الصين تخفض الرسوم على البضائع الأميركية بمقدار النصف

أعلنت ​وزارة المالية​ ​الصين​ية، عن تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من ​الولايات المتحدة​ بمقدار النصف ابتداء من الـ 14 من الشهر الجاري.

وأوضحت ان "تعديل الرسوم على البضائع، التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة في الأول من أيلول 2018 وتخفيضها إلى 5 في المئة، وتعديل الرسوم على البضائع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 5 في المئة لتنخفض إلى 2.5 في المئة، وذلك ابتداء من يوم ​14 شباط​".

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في ​البيت الأبيض​ في الـ15 من شهر كانون الثاني الماضي.