سلطان الصين تخفض الرسوم على البضائع الأميركية بمقدار النصف

أعلنت وزارة المالية الصينية، عن تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة بمقدار النصف ابتداء من الـ 14 من الشهر الجاري.
وأوضحت ان "تعديل الرسوم على البضائع، التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة في الأول من أيلول 2018 وتخفيضها إلى 5 في المئة، وتعديل الرسوم على البضائع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 5 في المئة لتنخفض إلى 2.5 في المئة، وذلك ابتداء من يوم 14 شباط".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر كانون الثاني الماضي.
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