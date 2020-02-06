بيلوسي تنتقد تبرئة ترامب: يبقى تهديدًا للديمقراطية الأميركية

انتقدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، تبرئة الرئيس ​دونالد ترامب​، مؤكدة إنه يبقى "تهديدًا للديمقراطية الأميركية، بإصراره على أنه فوق القانون وأن بإمكانه إفساد ​الانتخابات​ إذا أراد ذلك".

وأقر ​مجلس الشيوخ الأميركي​، أمس بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام ​السلطة​" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.

وكانت بيلوسي اتهمت مجلس الشيوخ بالتستر على الرئيس دونالد ترامب بعد أن رفض السيناتورات استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.