صوت وحيد خارج السرب.. السناتور الجمهوري رومني ينشق عن حزبه في قضية عزل ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ميت رومنيصوت وحيد خارج السرب.. السناتور الجمهوري رومني ينشق عن حزبه في قضية عزل ترامب

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ميت رومني، أنه قرر الإدلاء بصوته لصالح إدانة الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله بالمجلس، ليصبح أول جمهوري يدعم إقالة ترامب من منصبه.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ قبيل بدء التصويت في قضية عزل ترامب، أكد رومني أنه لن يدعم تبرئة ترامب لأن الضمير والقسم لا يسمحان له بذلك.

وقال رومني: "أعترف بأن حكمي لن يؤدي إلى إقالة الرئيس"، مضيفا: "السؤال الصعب الذي يطرحه الدستور أمام السيناتورات هو: هل ارتكب الرئيس أفعالا فظيعة ومشينة لدرجة أنها ترقى إلى مستوى الجرائم والجرائم الخطيرة؟ نعم، ارتكبها".

ويتطلب تبني قرار الإدانة موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة.

المصدر: وكالات