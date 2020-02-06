"الشيوخ" يبرئ ترامب من كافة التهم المسندة إليه

دبي - بواسطة محمد فارس ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا. وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48. فيما صوت 53 عضوا برفض التهمة الثانية مقابل 47 آخر بالتأييد. Advertisements شاهد أيضًا:- معلومات قد لا تعرفها عن دونالد ترامب قبل رئاسته لأمريكا مقدم من: القيادي

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