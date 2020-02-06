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أول تغريدة لترامب بعد تبرئته في مجلس الشيوخ

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دبي - بواسطة محمد فارس © LEAH MILLIS

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على "تويتر"، بعد دقائق من بتّ مجلس الشيوخ في قضية عزله من منصبه، وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ونشر ترامب مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يظهر فيه مع شعارات "ترامب 2024"، و"ترامب 2028" و"ترامب 2032"، وصولا إلى شعار "ترامب للأبد".

وكان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح تبرئة ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس الموجهتين إليه ضمن ملف عزله من منصبه، والذي فتحه الديمقراطيون على خلفية اتهامهم له بالضغط على القيادة الأوكرانية من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة.

المصدر: RT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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