جماعير الرجاء ترفع شعار “رجاوي فلسطيني”- فيديو

بالتزامن مع التفاعلات الدولية مع مستجدات القضية الفلسطينية، صدحت جماهير فريق الرجاء البيضاوي، أمس الأربعاء، بشعارات دعم للقضية الفلسطينية.
مشجعي فريق الرجاء البيضاوي، وخلال مواجهة فريقة لأولمبيك خريبكة على ارضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، رددوا بقوة شعارهم “رجاوي فلسطيني”.
تفاعل جماهير مرجات الملاعب اليوم، يأتي بالتزامن مع دعوة فاعلين حقوقيين وسياسيين ونقابيين، ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية والفكرية، للخروج في مسيرة شعبية يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتعبيرا عن رفض “صفقة القرن”.
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