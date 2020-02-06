غارات إسرائيلية قرب دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدّت الدفاعات الجوية السورية ليل الأربعاء - الخميس لغارات إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأوردت الوكالة "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق"، وذكرت أن الغارات جرت "من فوق الجولان السوري المحتل". وأضافت أنه "تم إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".
وذكر مراسلو وكالة "فرانس برس" أنهم سمعوا دوي انفجارات عدة تردّد صداها في أنحاء عدّة في دمشق بدءاً من الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل. وبثّ التلفزيون السوري الرسمي مشاهد حيّة أظهرت ومضات ضوئية ناجمة عن الانفجارات.
واستهدف القصف الإسرائيلي وفق الإعلام الرسمي منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد قرب دمشق، وجنوب إزرع في محافظة درعا الجنوبية.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استهداف ثلاثة مواقع على الأقل لقوات النظام والقوات الإيرانية في محيط دمشق وغربها، ما تسبب باندلاع نيران في أحد المواقع.
ورفض ناطق باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي التعقيب على الغارات، وأضاف: "نحن لا نعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية".
وفي 14 كانون الثاني/ يناير، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري في وسط البلاد.
وقتل 23 مقاتلاً بينهم 16 "غير سوريين"، حسب المرصد، في اعتداءات جوية أعلن الجيش الإسرائيلي شنّها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر على مواقع عسكرية للنظام السوري وفيلق القدس الإيراني في دمشق، "رداً" على إطلاق صواريخ من سورية باتجاه إسرائيل في اليوم السابق.
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