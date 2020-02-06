شهيد في جنين بمواجهات مع الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب شرطي فلسطينية و6 أشخاص، بينها إصابة خطيرة.

والشهيد هو يزن أبو طبيخ (19 عامًا) من جنين. وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان الحكومي في المدينة لوكالة الأناضول، إن شابا وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، توفي خلال محاولة إنقاذ حياته.

واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل الأسير في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

وأعلنت حركة فتح في جنين عن إضراب شامل اليوم حدادًا على الشهيد يزن أبو طبيخ، وغضبًا على هدم منزل الأسير أحمد القمبع.

هدم المنزل في جنين، الليلة

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان. وهدم الاحتلال منزل القمبع للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018. ويُتهم القمبع بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.

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وأشار تقرير صحافي، مساء أمس الأربعاء، إلى خشية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد المواجهات و"تدهور الأوضاع" في الضفة المحتلة، في أعقاب استشهاد الفتى محمد سلمان الحداد (17 عامًا) أمس، برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إلى قلق قيادات في الجيش الإسرائيلي من إمكانية اتساع رقعة الاحتجاجات التي انطلقت بعد الإعلان عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وذكرت القناة أنه على الرغم من الإعلان عن "أيام غضب" بين الفلسطينيين عقب الإعلان عن "صفقة القرن"، إلا أن المواجهات حافظت على حالة من الهدوء النسبي" وتركزت في محيط مدينة الخليل، وأضافت أن استشهاد الحداد ينذر بإمكانية اتساع الاحتجاج ليعم مناطق مختلفة في الضفة.