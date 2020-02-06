القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.
كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يشتد تدريجيا خلال النهار، وتسود أجواء باردة إلى باردة جدا في كافة المناطق.
وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتكون مصحوبة بتساقط البرد أحيانا وحدوث العواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع هبات شديدة أحيانا.
في يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: انخفاض كبير على درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.