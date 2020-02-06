استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الخميس 6 فبراير 2020

استشهد فلسطيني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وأصيب 7 آخرون في صدامات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن يزن منذر أبو طبيخ البالغ من العمر 19 عاما "استشهد جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال".

فيما أوضح شهود لوكالة الصحافة الفرنسية أن المواجهات وقعت حين اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة لهدم منزل فيها.

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والأربعاء، استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الفتى محمد الحداد، 17 عاماً، استشهد برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل".

وتشهد المدينة منذ أيام مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين يحتجون على خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.