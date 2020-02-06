شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تطالب إيران بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
طالبت كندا، أمس الأربعاء، إيران بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي اعترفت إيران بإسقاطها الشهر الماضي إلى فرنسا.
كانت إيران اعترفت بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة "بوينج 737" بطريق الخطأ، وكان على متنها 176 شخصا في 8 كانون الماضي.
وقال شامبين إنه دعا إلى "تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف" في سبب التحطم.
يشار إلى أن هناك 57 مواطنا كنديا و29 شخصا آخرين كانوا مقيمين دائمين في كندا، بين الضحايا الـ 176.
وأكد شامبين ضرورة قيام إيران بترتيب تحميل وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة بدون تأجيل.
كما حث السلطات الإيرانية على "الاستفادة من التسهيلات التي توفرها فرنسا فيما يتعلق بالقدرة التقنية من أجل القيام بهذا العمل ودعا إلى إيجاد حل سريع".
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