اعتقال شخصين بعد مطاردة في الكرادة لقتلهما احد المواطنين

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت شخصين بعد مطاردة في منطقة الكرادة لقتلهما احد المواطنين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات شرطة نجدة الكرادة تمكنت من القبض على شخصين يستقلان سيارة سايبا صفراء اللون قاما بقتل مواطن ضمن منطقة الكرادة قرب كراج الامانه".
واضاف ان "اعتقالهما تم بعد مطاردة بين الازقة السكنية".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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