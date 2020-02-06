الموقف الامني في بغداد والنجف

كشف مصدر امني، الخميس، عن الموقف في ساحات التظاهر ببغداد والنجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في ساحة التحرير ببغداد جيد مع بدء توافد الطلبة"، مبينا ان "القوات الامنية فرضت إجراءات مشددة تحسبا من وقوع اي طارئ".

واضاف ان "الوضع في ساحتي الخلاني والوثبة جيد بالوقت الحالي".

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وفي النجف، اكد المصدر ان "الوضع في ساحة الصدرين بالمحافظة هادئ بالوقت الحالي "، مشيرا الى ان "حصيلة احداث المحافظة امس انتهت عند ثمانية شهداء و158 جريحا".

وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، فيما وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.