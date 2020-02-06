استشهاد لاعب منتخب الكاراتيه خلال احداث النجف

2020-02-06 | 06:52
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وشهدت محافظة النجف، ليلة امس، حرق خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين وإطلاق الرصاص الحي من قبل المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد 8 اشخاص واصابة 158 شخصاً.
وكان خليل قد مثل المنتخب الوطني وناديا النجف والتضامن.
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