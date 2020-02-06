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استشهاد لاعب منتخب الكاراتيه خلال احداث النجف

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2020-02-06 | 06:52

استشهاد لاعب منتخب الكاراتيه خلال احداث النجف

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استشهد لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه خليل إبراهيم خليل، الخميس، متأثراً بجراحه نتيجة احداث تظاهرات محافظات النجف ليلة امس الأربعاء.

وشهدت محافظة النجف، ليلة امس، حرق خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين وإطلاق الرصاص الحي من قبل المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد 8 اشخاص واصابة 158 شخصاً.

 

وكان خليل قد مثل المنتخب الوطني وناديا النجف والتضامن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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