استشهاد لاعب منتخب الكاراتيه خلال احداث النجف

استشهد لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه خليل إبراهيم خليل، الخميس، متأثراً بجراحه نتيجة احداث تظاهرات محافظات النجف ليلة امس الأربعاء.

وشهدت محافظة النجف، ليلة امس، حرق خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين وإطلاق الرصاص الحي من قبل المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد 8 اشخاص واصابة 158 شخصاً.

وكان خليل قد مثل المنتخب الوطني وناديا النجف والتضامن.