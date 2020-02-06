استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأصيب 7 أخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت، صباح الخميس، بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مسيرات العودة بغزة

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن يزن أبو طبيخ ، ١٩ عاما، استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، مشيرة إلى إصابة 7 أخرين في المواجهات وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.



واندلعت المواجهات إثر هدم قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد قنبع الذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في عملية أدت الى مقتل إسرائيلي عام 2018,

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وقال جيش الاحتلال في بيان خلال أعمال الهدم رصدت القوات عددا من الفلسطينيين المسلحين الذين قاموا بإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة نحو القوات".

وأقر بأن قوات الجيش الإسرائيلي استخدمت الرصاص ضد الفلسطينيين، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال جنين لتنفيذ عملية الهدم.

والأربعاء، استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الفتى محمد الحداد، 17 عاماً، استشهد برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل".

وتشهد المدينة منذ أيام مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين يحتجون على خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.