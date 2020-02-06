أطراف جنوب السودان تفشل في حل قضية الولايات

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العين الإخبارية - جوبا - أجو لولالخميس 2020/2/6 09:31 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس جنوب السودان سلفاكير وزعيم المعارضة ريك مشار - أرشيفية
فشلت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، الخميس، في التوصل إلى اتفاق حول عدد وحدود الولايات.
وقال مايكل مكوي، وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان، إن الحكومة تحرص على تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها في 21 فبراير/شباط الجاري.
وأكد مكوي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي ترأسه ديفيد مابوزي نائب رئيس جنوب أفريقيا الذي يتوسط بين الأطراف، أن الحكومة لن تقبل بتمديد جديد للفترة الانتقالية في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتشكيل لجان للتشاور مع المواطنين في غضون 10 أيام لحسم قضية الولايات قبل تشكيل الحكومة الانتقالية.
من جانبه، قال ديفيد مابوزي، في تصريحات صحفية، إن ملف الولايات سيتم تحويله للقمة الأفريقية المرتقبة في أديس أبابا في 8 فبراير/شباط الجاري، للفصل فيه.
فيما رفض هنري إودوار، نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة، مشاركة المعارضة في أي حكومة انتقالية قبل حسم قضية عدد الولايات وحدودها إلى جانب الترتيبات الأمنية.
وتتمسك الحكومة بالـ32 ولاية الحالية، بينما ترفض المعارضة ذلك، مقترحة العودة إلى نظام الـ23 محافظة الذي كان معمولا به إبان الحكم الاستعماري.
وتخوض دولة جنوب أفريقيا الوساطة بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان لحل مشكلة عدد الولايات وحدودها منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي برئاسة ديفيد مابوزي نائب رئيس جنوب أفريقيا.
وكان ينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بجنوب السودان بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكن الموعد النهائي تأجل لمدة 100 يوم.
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