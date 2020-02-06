- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
استشهد فلسطيني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وأصيب 7 آخرون في صدامات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن يزن منذر أبو طبيخ البالغ من العمر 19 عاما "استشهد جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال".
فيما أوضح شهود لوكالة الصحافة الفرنسية أن المواجهات وقعت حين اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة لهدم منزل فيها.
والأربعاء، استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الفتى محمد الحداد، 17 عاماً، استشهد برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل".
وتشهد المدينة منذ أيام مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين يحتجون على خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.