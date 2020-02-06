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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوتيريس يشيد بجهود السودان لحفظ السلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام.
وتسلم رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، رسالة من جوتيريس حول المبادرة الأممية لحفظ السلام.
وأوضح جوتيريس في رسالته، التي نشرتها وكالة السودان للأنباء الرسمية، أن المبادرة أحرزت تقدما كبيرا في مجالات حفظ السلام منذ تدشينها.
وقال إن "١٥٢ دولة ومنظمة صادقت على إعلان المبادرة الخاص بالالتزامات والأهداف المشتركة"، مضيفا أن قضية السلام المستدام تظل قضية مركزية مع الشركاء لتبرهن على قدرتنا في دعم العمليات السياسية.
وأشار إلى نجاح المبادرة من خلال الالتزام بتوقيع السلام في أفريقيا الوسطى عبر الشراكة مع الاتحاد الأفريقي، التي أثمرت عن اتفاق سلام بين مختلف الفصائل وما زال قائما.
كما لفت إلى نجاح المبادرة في نشر قوات حفظ السلام في دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى عملها في إخلاء المدنيين من مناطق النزاع.
ونبه الأمين العام للأمم المتحدة إلى نجاح المبادرة في مجال تمكين المرأة، بزيادة عدد النساء في عمليات حفظ السلام في المناطق المختلفة.
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