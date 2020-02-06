حالة الطقس ودراجات الحرارة في الإمارات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وتكون حركة الرياح: شمالية غربية -شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

أما الموج الخليج العربي فيكون خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والمد الثاني عند الساعة 01:07 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:43 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 20:46 والمد الثاني عند 07:24 والجزر الاول عند الساعة 13:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 14 85 40

دبي 25 14 90 40

الشارقة 24 13 90 35

عجمان 24 15 85 35

أم القيوين 23 11 90 40

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رأس الخيمة 23 14 90 40

الفجيرة 24 16 70 35

العين 26 11 90 35

ليوا 26 11 95 30

الرويس 23 11 90 45

السلع 22 13 90 35

دلما 22 16 80 45

طنب الكبرى 21 17 80 45

طنب الصغرى 21 17 80 45

أبو موسى 21 17 80 45