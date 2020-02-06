فيديو يوضح إصابة 14 إسرائيليا في عملية دهس بالقدس المحتلة

أصيب 14 إسرائيليًا من جيش الاحتلال، فجر الخميس، فيما يعتقد أنها عملية دهس على خلفية أمنية في إحدى مناطق القدس الغربية.

وأفاد مراسل سكاي نيوز أن أحد المصابين بحالة خطيرة، بينما إصابة آخر متوسطة، و12 آخرين بجروح طفيفة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقالت مصادر في الشرطة الاسرائيلية إن عمليات البحث والتمشيط عن السيارة المتورطة في العملية، ما زالت مستمرة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنّها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصًا، أصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم.

بينما قال متحدّث عسكري لوكالة فرانس برس إنّ الجيش على عِلم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة.

وذكرت القناة العبرية «13» أن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي نقل 14 شخصا للمستشفى، بعد عملية دهس، نفذها مجهول، بمدينة القدس الغربية المحتلة، فجر الخميس.

وأوضحت القناة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى «هداسا عين كارم» بالقدس المحتلة. حسبما نشر موقع "المصري اليوم".

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وأشارت إلى أن قوات من شرطة وجيش الاحتلال يجريان عمليات تفتيش بحثا عن منفذ العملية، الذي لاذ بالفرار.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية نقلا عن نجمة داوود الحمراء (جمعية إسعاف حكومية) بأنّ أحد الإصابات خطيرة، بينما وصفت أخرى بالمتوسطة، بينما قالت إن باقي الإصابات طفيفة.

وأشارت القناة إلى أنّ هناك شبهات بوجود خلفية “قومية” لحادث الدهس.

وأشار موقع إسرائيلي إلى أن المنفذ انسحب من المكان، كما أن ظروف الحادث غير واضحة وشرطة الاحتلال تحقق في التفاصيل

وأكدت قناة (كان) أنه بعد دهس سائق مركبة، لأحد الجنود في العملية، توجه لجنود آخرين، ومن ثم انسحب من المكان.

وكشف شهود عيان أن عملية الدهس وقعت في شارع القدس بيت لحم، قرب مفرق الثوري، في جنوب مدينة القدس المحتلة. حسبما نشر موقع "القدس".

وفي وقت سابق، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مواقع بسوريا بالقرب من العاصمة دمشق، شرقي رفح بالقرب من معبر كرم أبوسالم في قطاع غزة.