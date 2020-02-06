في ​التعزانية​ "هبة عقارية" مثيرة للجدل من قطري الى ​البلدية​لا تُعدّ قضية ​تملك الأجانب​ في ​لبنان​ جديدة، رغم أن مساحة تملّك هؤلاء تعدّت الـ 3000 متر مربع بطريقة مخالفة للقانون. وفي التعزانية فصل من فصول هذه المخالفات التي أدت إلى بيع آلاف الأمتار للقطريين.

إذاً عملية الشراء للأراضي تتمّ وبآلاف الأمتار وتسجّل بإسم الوكيل اللبناني كريستيان قمير وبحسب الإفادة العقارية التي حصلت "​الخليج 365​" على نسخة منها فإن ​العقارات​ تحمل الأرقام 168- 172- 173- 175- 182-190-207-371- 372- 373-374-375-376-377-379-380 . هنا تلفت المصادر الى أن "قمير وكيل حمد بن عبد الله العطية (قطري الجنسية) هو مالك العقارات التي تحمل أرقام 167-381-382-383-384 وتصل مساحتها الى 3000 متر"... هذا كلّه جيّد و"النشرة" تطرقت اليه في مواضيع سابقة ولكن الجديد اليوم هو عقد هبة بالعقار رقم 232 في التعزانية مقدّم من صاحبه كريستيان قمير الى بلدية التعزانية... فما سبب هذه الهدية؟!



هبة عقارية



تلفت المصادر الى أنه "وبتاريخ 10 تشرين الاول 2019 تم توقيع عقد هبة بالعقار رقم 232 في التعزانية بين قمير وبلدية التعزانية ممثلة برئيسها أنطوان جوزف أبي منصور "، مشيرةً الى أن "قرار قبول الهبة صدر في البلدية في شهر أيار من العام 2019 ولكن عقد الهبة لم يتم الا بعد مرور أشهر وحصل في تشرين الاول 2019"، متسائلةً "ما سبب هذه الهبة اليوم بالذات؟".

تعود المصادر الى العقارات التي تحمل أرقام 395 وحتى 399 في التعزانية، لافتةً الى أن "قمير إشتراهم في وقت سابق من توفيق اسطفان وسعى مع رئيس البلدية السابق بولس بو منصور للحصول على إفادة محتويات ليستطيع تسجيلهم بإسمه ولكنه لم ينجح"، ومضيفةً: "هذه العقارات تحدّ القصر الذي يملكه الأمير القطري حمد بن عبد الله العطية والفاصل بينها وبين القصر هي الطريق فقط لا غير وتبلغ مساحتها حوالي التسعة آلاف متر مربع، إضافة الى أن تلك الأراضي تحدّ فيلات لأفراد من عائلة الفحل (5 فيلات قائمة على 3 قطع أرض)"، شارحةً أن "قمير حاول منذ مدّة التفاوض مع عائلة الفحل من أجل أن يشتري تلك الأراضي ولكن يبدو أن السعر الذي دُفع في حينها لم يكن مناسباً فلم تتم الصفقة".



المقابل افادة عقارية؟!



تتوقّف المصادر عند عقد الهبة الذي خرج الى العلن في تشرين الأول 2019، لتسأل "هل العقار الذي حصلت عليه بلدية التعزانية والذي يحمل رقم 232 كهبة من كريستيان قمير هو مقابل افادة المحتويات بالعقارات التي تحمل ارقام 395 الى 399 والتي سعى للحصول عليها من رئيس البلدية السابق ولم ينجح، فهل فعل رئيس البلدية الحالي ما رفض القيام به الرئيس السابق للبلدية؟!".

"النشرة" حاولت الإتصال برئيس بلدية التعزانية السيّد أنطوان جوزف أبي منصور لتستفسر عن سبب الهبة وعما حصل في موضوع إفادة المحتويات للعقارات التي تحمل أرقام 395-396-397-398-399 ولكنها لم تلق جواباً.

إذاً رسمياً أصبح العقار رقم 232 ملكاً لبلدية التعزانية بموجب هبة مقدّمة من كريستيان قمير وكيل الأمير القطري... ووحدها الأيام ستكشف سبب هذه الهبة وخلفياتها!

