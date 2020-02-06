الخازن: اشكال امس وقع بين احد نواب الحزب الحاكم وشباب من الحراك الشعبي

دعا النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى "عدم الانجرار الى اي طابع طائفي فالإشكال الذي وقع امس ليس بين ​كسروان​ و​طرابلس​ بل بين احد نواب الحزب الحاكم وشباب من ​الحراك الشعبي​". إضغط للمزيد

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