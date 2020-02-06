سامي جميل: إشعال الفتن الطائفية أو المناطقية لن تمر

أشار رئيس حزب الكتائب سامي جميل إلى أن "كل محاولات إشعال الفتن الطائفية أو المناطقية لإعادتنا الى ما قبل ١٧ تشرين لن تمرّ".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد الجميّل بأن "الصراع ليس بين مناطق أو طوائف بل بين من يتمسك بالنهج الذي أوصلنا الى هنا ومن يريد لبنان جديد".
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